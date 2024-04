VG: Høyres Tina Bru tar ikke gjenvalg

Tina Bru fra Stavanger vil ikke ta gjenvalg på Stortinget, melder VG. Bakgrunnen er at Høyre-politikeren og 2. nestleder i partiet vil bruke mer tid på familien.

– Mitt valg er tatt etter en haug av grubling, masse tvil og vanskelige prosesser i hodet. Tiden er inne nå for å si farvel til den lange forpliktelsen en periode til på Stortinget er, sier Bru til VG.

Avisa skriver at avgjørelsen kommer som et sjokk i Høyre, men partileder Erna Solberg sier hun har forståelse for Brus valg.