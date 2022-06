Veterinærer vil ikke til Mattilsynet

Mattilsynet sliter med å få tak i veterinærer.

Mattilsynet lyste ut 27 nye veterinærstillinger, to av stillingene fikk ingen søkere, og for de andre var det en eller to som var interesserte, skriver Nationen.

Den ene stillingen som ikke fikk søkere var i Ølen.

Bjørnar Werner Jakobsen, Veterinærforeningens president og hovedtillitsvalgt i Mattilsynet, sier det er åpenbart at det vil gå ut over dyrevelferden hvis stillinger blir stående ubesatte.