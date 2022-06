Vet ikke om tekniske problemer er hacking

Stavanger Aftenblad opplevde i ettermiddag tekniske problemer med nettavisen. Sjefredaktør Kjersti Sortland sier til NRK at de ikke vet om det er et hackerangrep, men at nettsiden fungerer som normalt nå. Avisa venter på informasjon fra Schibsted IT for å kunne si hva som er årsak til de tekniske problemene.