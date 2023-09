Vet ikke årsak til kraftig brann i hus

Politiet vet ikke hva som er årsaken til at det brant kraftig i et hus på Gandal i Sandnes natt til søndag, opplyser operasjonsleder i politiet Roger Litlatun. Litt før klokken ett melder politiet at de lar huset brenne til grunne, og at det ikke var spredningsfare.