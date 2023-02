Vestlandsbedriftene ser mørkt på framtiden

Kurven til forventningsindeksen peker bratt nedover i den ferske Vestlandsindeksen til Sparebanken Vest. Selv ikke da pandemien herjet som verst, var bedriftslederne på Vestlandet like pessimistiske som de er nå, melder Sparebanken Vest i en pressemelding.

Likevel er det Rogaland som har høyest forventninger til første halvdel av 2023. Her er det olje- og gassnæringen som trekker opp.

For bedrifter med mer enn halve omsetningen knyttet til olje og gass, ligger forventningsindeksen godt over historisk snitt for næringen. Disse bedriftene venter at aktiviteten vil øke framover.

Også havvind og strømproduksjon offshore skiller seg positivt ut, melder banken.