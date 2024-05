– Jeg må si ifra om noen blir behandlet ugreit.

Det sier en ansatt ved en bolig i Rogaland for personer med funksjonshemning.

Hun mener to brukere ved boligen mister sine menneskerettigheter og brukerrettigheter.

Dermed varslet hun Arbeidstilsynet og Statsforvalteren.

Men å si ifra har ført til store konsekvenser.

Medisinering i forkant

Varsleren er en erfaren vernepleier.

Hun ble bedt om å gi 10 mg valium til en bruker som et forebyggende tiltak. Ifølge varsleren skulle brukeren ha 5 mg, som kunne økes til 10 ved behov.

Det syntes hun aldri var nødvendig.

– Jeg har aldri opplevd medisinering i tilfelle noe skjer for å være i forkant, sier varsleren.

Varsleren mener brukere blir overmedisinert. Foto: Knut Reitan/NRK

I tillegg til medisineringen gikk varselet spesielt ut på fire andre ting:

Generelt blir brukerne utsatt for det som varsleren mener er straff.

Boligen til brukeren ble plutselig strippet for personlige eiendeler. Dette skjedde uten lovlige vedtak, ifølge varsleren.

Mangel på aktiviteter. Varsleren tok en bruker med på McDonald's. Dette skal hun ha fått kritikk for fordi brukeren er «bundet» til boligen, og eneste aktivitet er turer i nærområdet.

Brukermedvirkning blir i stor grad fratatt. For eksempel mener varsleren at brukerne burde få velge sin egen middag.

Statsforvalteren har åpnet tilsyn mot boligen som følge av varslet. Saken er ikke ferdigbehandlet.

Talspersoner for boligen det er snakk om, skriver i en e-post til NRK at om det viser seg at deres gjeldende rutiner ikke er gode nok, så følger de det opp.

Store mørketall

– Vi vet ikke hvor mye ulovlig tvang som brukes, for det er tvang som ikke rapporteres. Antageligvis er det store mørketall, sier Monica Røstad.

Hun forsker på bruk av tvang.

Monica Røstad er universitetslektor på Institutt for psykisk helse ved NTNU. Foto: NTNU

Hun forklarer at tvangsbruken øker fra år til år, uten at noen er helt sikre på hvorfor.

Én forklaring kan være at tvangstiltak ofte ikke avsluttes når det først er fattet vedtak.

I 2023 opplevde Arbeidstilsynet at helsearbeidere over hele landet underrapporterer avvik .

Bekymret for broren

To familiemedlemmer av en bruker ved boligen har også meldt fra om samme bolig til Statsforvalteren.

– Vi er stemmene hans, og dermed skulle vi ønske vi var inkludert i beslutninger. Vi føler vi må grave og spørre for å finne ut ting. Det er frustrerende.

Tilfeldig fant familien en faktura på en ny medisin lillebroren gikk på.

– Han gikk aldri på noen medisiner før han kom til den boligen. Nå er han sløv i blikket og klarer så vidt å røre på seg. Dette er ikke lillebroren vår, sier familiemedlemmene.

De er redde han blir så medisinert at han kan falle og slå seg.

Sett på som kranglefant

Vernepleieren ved boligen i Rogaland klarte ikke å overse det hun mente var urettferdig behandling av brukerne. Det skapte store konsekvenser for henne.

Vernepleieren klarte ikke å overse det hun mente var ulovlig bruk av tvang. Foto: Lill Kristin Fenstad / NRK

– Jeg hadde varslet igjen, fordi det er så alvorlig. Men jeg hadde aldri anbefalt andre å varsle, fordi du er ferdig fra det sekundet du sier ifra.

Hun tror flere ikke tør å varsle fordi de ikke vil bli sett på som en kranglefant, og at det skaper utfordringer for å skaffe seg jobb senere.

Tvangsforsker Monica Røstad ser tydelig at det ligger en utfordring i å varsle i slike saker.

– Er det et godt fagmiljø, er det gode rutiner for å varsle. Om det er skjult tvangsbruk, kan det være vanskeligere for en varsler, sier Røstad.

Måtte slutte i jobben

Etter vernepleieren varslet ble hun angivelig fratatt noen av sine arbeidsoppgaver.

Hun mener dette er gjengjeldelse, som ifølge Arbeidsmiljøloven er ulovlig.

Etter flere møter med ledelsen ble det en så stor belastning at hun ble sykemeldt.

– Uansett hva jeg gjør for å gjøre hverdagen til brukeren bedre, blir det tatt negativt

Varsleren føler seg fulgt med på. Foto: Lill Kristin Fenstad / NRK

Hanne Margrethe Meldal er seniorrådgiver i Arbeidstilsynet. Hun sier de ikke kan avgjøre saker, men veilede om regelverket og gi faglig baserte råd.

– Opplever man gjengjeldelse etter å ha varslet, kan man kontakte Diskrimineringsnemnda, sier Meldal.

Hun poengterer at Diskrimineringsnemnda ikke har myndighet til å vurdere spørsmål om gjengjeldelse hvis det er snakk om opphør av arbeidsforholdet.

I så tilfelle må varsleren søke juridisk hjelp.

Ingen utvei

På møter med ledelsen ved boligen oppfattet varsleren at de prøvde å overtale henne til å snu situasjonen med å trekke varselet.

– Jeg blir fulgt med på uansett hva jeg gjør, det føles som om jeg til og med puster feil. Om du er uenig, skal du ties, forklarer varsleren.

Til slutt så hun ikke noen annen utvei enn å si opp jobben.

– Jeg angrer ikke for å ha varslet. Jeg ønsker at hverdagen til brukerne skal bli bedre.

Tilsynet mot boligen som følge av varselet er ikke ferdigbehandlet.

Talspersoner for boligen det er snakk, om skriver til NRK at når det gjelder påstand om gjengjeldelse, har arbeidsmiljøloven bestemmelser mot at dette skal skje i varslingssaker. Det forholder de seg til.