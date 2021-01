Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Haugesund har verftet til Aibel til enhver tid om lag 500 innleide utenlandske arbeidere. Dette utgjør halvparten av arbeidsstokken.

De holder på med to prosjekter, den nye plattformen til Johan Sverdrup fase 2 og lagerskip til Njård Bravo.

Onsdag innførte regjeringen de strengeste innreisereglene til Norge siden mars.

– Det er ikke sjokk for oss at regjeringen kommer med disse tiltakene, men det var tøft for oss. Vi stoler på at regjeringen gjør det rette for landet, sier direktør Ole Sandvik.

Torsdag morgen starter jobben med å få de utenlandske arbeiderne som er der nå, til å fortsette jobben i stedet for å dra hjem.

–Vi vet ikke om vi klarer å få arbeidere som er her nå til å stå lenger.

Kritisk for oljeservicenæringen

Leder i NHO i Rogaland, Tone Grindland, understreker at smittevern kommer først, men mener innreiserestriksjonene er inngripende tiltak som rammer næringslivet.

Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland Foto: Mats Haugland / NRK

– Oljeserviceselskapene har utenlandske ansatte som reiser til og fra plattformene. Dette kan vi klare en periode på halvannen til to uker, men så er det kritisk, sier Grindland.

I tillegg til oljevirksomheten, blir også bygg og anleggsbransjen rammet hardt, mener NHO-lederen.

Også NHO-ledelsen sentralt sier at det går greit en periode på et par uker.

– Men går det lenger enn to uker, blir det mer alvorlig, NHO-sjef Ole Erik Almlid. Han er opptatt av at dette først og fremst er dramatisk fordi det er en smitte vi må få kontroll over.

Ikke overrasket

Ved Aker Solutions i Eigersund er det til hver tid 300 utenlandske arbeidere som jobber i en fireukers rotasjon.

Det vil si at det er 150 polske arbeidere som til enhver tid er ved verftet, enten i karantene eller i jobb, og 150 som er hjemme i Polen.

Direktør Jan Ertesvåg sier alle Aker-verftene skal ha et møte onsdag kveld for å diskutere konsekvensene.

– Vi er ikke særlig overrasket over innstrammingen, for vi har levd med koronasituasjonen i ti måneder, og er vant med endringer.

Ved VARD i Møre og Romsdal er heller ikke kommunikasjonssjef Hege Akselvoll overrasket over de nye tiltakene. Hun sier at verftskonsernet var forberedt på at dette kunne skje.

Hege Akselvoll Kommunikasjonssjef, Vard Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Hvis det blir et langvarig tiltak så vil det få konsekvenser at vi ikke har tilgang på ekspertisen, kunder og servicepersonell som vi har behov for til enhver tid.

Hun håper at situasjonen vil snu og at dette ikke blir et langvarig tiltak.

Kommer ikke inn

Ved Fosen Yard i Rissa i Trøndelag er situasjonen noe uklar.

– Vi jobber nå med å kartlegge hvor mange som har kommet inn. Det vil bli et betydelig antall som ikke kommer seg inn med de nye innreisereglene, sier administrerende direktør Anders Straumsheim.

– Nå må vi først skaffe oss en oversikt over bemanning, og se hvilke tiltak vi kan gjøre ut fra det. Vi vil jobbe med dette utover kvelden og i morgen tidlig.

Ved Havyard i Fosnavåg prøver de å gå gjennomført leveransene som planlagt.

– Det er jo ikke akkurat første dagen vi har covid-19, og det har jo skapt sine utfordringer. Disse restriksjonene kommer på toppen av det hele og skaper ekstra utfordringer, sier HR-sjef Frank-Levi Kvalsund.