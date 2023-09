Verdensledende DNA-ekspert forklarte Vassbakk-funnet på Birgitte

Dr. Walther Parson, ansatt på Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i Innsbruck, vitnet i Gulating lagmannsrett tirsdag. Det var hans institutt som fikk gjennombruddet i Birgitte-saken ved å påvise Johny Vassbakks DNA på et utklipp fra strømpebuksa til Birgitte Tengs. – Vi skulle gjerne ha brukt mer av ekstraktet fra strømpebuksa, sa Parson i retten. Han opplyste at de små, mannlige DNA-andelene samsvarte med tiltalte Johny Vassbakk, eller en mann i direkte slekt med ham. Seinere i retten skal aktoratet presentere resultatet fra et slektsgranskingsprosjekt som konkluderte med at alle mannlige slektninger av Vassbakk var utelukket som gjerningsmann.