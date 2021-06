– Det føles som et slag i ansiktet, sier daglig leder og ekspedisjonsleder Emanuel Persson.

Verdens største vikingskip ble bygget i en svær hall på Vibrandsøy fra 2009 til 2012. Denne hallen har vært Drakens base i årene etterpå. Skipet ble sjøsatt i 2012 og er bygget med Olav Tryggvasons sagnomsuste krigsskip Ormen Lange fra år 999 som mal.

Etter noen år med prøveseiling la vikingskipet ut på ekspedisjon over Atlanterhavet i 2016, i Leiv Eirikssons fotspor. Skipet fikk da mye mediedekning.

– Her har vi seilt til den andre siden av Atlanterhavet og blitt tatt imot med åpne armer uansett hvor vi kommer. Samtidig blir vi nå bokstavelig talt kastet ut på gaten av Drakens hjemby, sier Persson.

UNDER OPPFØRING: Verdens største vikingskip da det holdt på å ta form. Foto: Arne-Terje Sæther/KASAVI

TV-kjendis

Det er også lagt store planer for verdenskjendisen i årene fremover.

– Det er ironisk at vi for tiden er i samtaler med et av de store TV-selskapene om en Tv-serie om Draken som skal sendes over hele verden i flere sesonger. Skipets retur hjem til Haugesund ville være den store finalen. Et hjem som vi nå ikke lenger har tilgang til, sier Persson.

Nylig fikk han et brev fra Haugesund kommune hvor det sto at leieavtalen på Vibrandsøy var gått ut.

OM BORD: Emanuel Persson på seilas med Draken Harald Hårfagre Foto: Felix Kunze

– Jeg ble veldig overrasket. Vi har betalt leie hvert år. Dessuten har vi brukt mye penger på maskiner i hallen, sier Persson.

Trenger lokalene selv

NRK har fått tilgang til brevet fra kommunen. Der står det at «Haugesund kommune har nå behov for å benytte det leide arealet til eget bruk, og vi må derfor si opp leieavtalen.»

– Jeg kan ikke si så mye om planene våre. Vi ønsker aktivitet på Vibrandsøy og har satt ned ei styringsgruppe som skal jobbe med dette, sier eiendomssjef Kristine Strønstad.

Hun opplyser også at avtalen var tidsbestemt og egentlig gikk ut i slutten av 2019. Samtidig har begge parter frem til nå forholdt seg til avtalen som om den fremdeles var gjeldende. Nå sies den opp fra 30. juni.

– Jeg forstår at de reagerer på at det kommer en oppsigelse. Men jeg føler ikke vi har kastet dem ut. Vi har prøvd å komme i kontakt med dem på telefon og e-post en stund, men har ikke fått til dette, sier Strønstad.

Eiendomssjefen ønsker nå å gå i dialog med Persson for å se om de kan finne en løsning for Draken på Vibrandsøy.

Styreleder: – Bare tull

Styreleder i Draken Harald Hårfagre, Sigurd Steen Aase, mener det bare er tull at Haugesund kommune har forsøkt å komme i kontakt med dem.

– Jeg har ikke hørt noe fra dem før vi fikk oppsigelsesbrevet. Når vi fikk brevet tok jeg kontakt med eiendomssjefen og spurte om det var seriøst. Det var det.

Han er imidlertid positiv til å gå i en dialog med kommunen.

– Men det spørs hvem fra kommunen som stiller. For det eiendomssjefen sier, stemmer ikke, sier Aase