Johannes Gustafsson går første året på Bergeland videregående skole i Stavanger, og stortrives.

Her har han og flere andre elever arbeidstrening. I butikken Godt gjort lager de selv det de selger. Målet med undervisningen er å forberede tenåringene på arbeidslivet.

– Jeg har en følelse av at jeg jobber og at jeg konsentrerer meg. Jeg liker å holde på med noe, sier han, og legger til at det for han er lett å ha jobb.

Siri Kolnes er lærer for arbeidstrening på skolen, og mener det er viktig for elever med utfordringer å få førstehåndserfaring før arbeidslivet.

– Det er en god læringsarena for elevene. De får virkelig en god plass hvor du lærer samtidig som du jobber. Det er teori og praksis hånd i hånd.

Johannes Gustafsson sier han liker å jobbe. Her lager han en dusk-kanin, men han liker best å lage mat: – Jeg er den eneste som er vill på chips og dipp. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Mindre enn 10 prosent i jobb

I dag er det i underkant av 10 prosent av voksne med Downs syndrom som er i et arbeidsforhold i Norge.

– Det er tall vi har fanget opp i det siste, til tross for vakre ord og at mange sier det er viktig. Vi får det ikke helt til, og det er trist, sier styreleder i Norsk nettverk for Downs syndrom (NNDS), Randi Ødegaard.

I Agder er 17,8 prosent av voksne med Downs syndrom i arbeid. I Rogaland bare 5,7 prosent.

Antall personer med Downs syndrom i arbeidsforhold Sted Prosent i arbeid Oslo 5,8 prosent Rogaland 5,7 prosent Møre og Romsdal 16,2 prosent Nordland 14,9 prosent Viken 7,8 prosent Innlandet 9,1 prosent Vestfold og Telemark 8,7 prosent Agder 17,8 prosent Vestland 5,8 prosent Trøndelag 5,8 prosent Troms og Finnmark 10,8 prosent I alt 9,0 prosent Kilde: NAV. Tabellen viser oversikt over personer med Downs syndrom som mottar uføretrygd og er i jobb. Det er ifølge NNSD få med Downs syndrom som ikke mottar uføretrygd etter fylte 18 år.

Egil Tengs er avdelingsdirektør i NAV Rogaland. Han skriver at det er viktig at personer med Downs syndrom skal inkluderes i samfunnet.

– For en del vil det være aktuelt å tenke arbeidsinkludering, selv om de er uføretrygdet. Det er viktig at arbeidsgivere som har mulighet til å inkludere, ser mulighetene i de som ønsker seg jobb. Mange med Downs syndrom sitter på ressurser som kan være til stor nytte for mange arbeidsgivere.

Ødegaard i NNDS sier at problemstillingen er kompleks.

– Det er mange grupper som av gode grunner trenger hjelp inn i arbeidslivet, og det er vanskelig å sette svake grupper mot hverandre. Men vi ser igjen og igjen at når svake grupper blir satt opp mot hverandre, er det de med utviklingshemming som taper.

Nå håper hun at flere vil jobbe for at flere med syndromet skal inn i arbeidslivet.

Styreleder Randi Ødegaard i Norsk nettverk for Downs syndrom. Foto: Sandie C Dougnac

– Mennesker med Downs syndrom trenger, som alle andre mennesker, noe meningsfullt å gjøre med dagen sin. Alle trenger å føle at det er bruk for dem, treffe hverandre og å se at det du gjør har en verdi.

– Jeg er flink til å jobbe

På Bergeland videregående skole legger lærer Siri Kolnes vekt på inkludering.

– Det er viktig å bli inkludert. Være en del av et fellesskap, ha noe fast å gå til og stå opp til hver dag. For det er tøft å være utenfor å ikke ha en plass å gå til, sier hun.

Maren Sofie Meland går også på Bergeland. NRK møter henne midt i sjokoladelagingen.

– Jeg er flink til å jobbe, stadfester hun.

– Alle her har gode kvaliteter, så er det å finne det de er gode på. Et sted hvor de kan blomstre. Alle her kan masse, sier lærer Kolnes.

Johannes Gustafsson har allerede karriereplanen i boks.

– Jeg skal studere på Jæren, og vil bli kokk. Jeg har alltid hatt den tanken.

Maren Sofie Meland og Johannes Gustafsson trives på kjøkkenet på Bergeland videregående skole. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Downs syndrom Ekspandér faktaboks Downs syndrom, eller trisomi 21, er en medfødt tilstand. Den vanligste årsaken er en ekstra kopi av kromosom nummer 21, slik at barnet er født med totalt 47 kromosomer i stedet for 46.



Alle barn med Downs syndrom har forsinket intellektuell utvikling, men i svært varierende grad. Mange kan fullføre tilrettelagt skole og i stor grad leve selvstendige med tilrettelagt arbeid. Andre trenger mye hjelp i hverdagen.



Fra 1990 til rundt 2000 var det en jevn stigning i andelen barn som ble født med Downs syndrom.



Fra rundt 2000 har antallet vært nokså stabilt. Denne stabiliseringen har skjedd parallelt med at gravide kvinner har fått tilgang til screening i svangerskapet. Antall nemdbehandlede svangerskapsavbrudd har økt. Kilde: Folkehelseinstituttet

Rockesokk-dagen

Den internasjonale verdensdagen for Downs syndrom feires den 21. mars hvert år, og markeres blant annet med rockesokker.

– I dag feirer vi alt mennesker med Downs syndrom har fått til. Tenk så langt de har kommet på femti år. Det har de fått til ved å stå i diskriminering og fordommer og de har brutt glasstak på glasstak, sier Ødegaard i Norsk nettverk for Downs syndrom.

Og på kjøkkenet til Bergeland videregående skole er stemningen ekstra god i dag.

– Jeg tenker at det må feires. Det er stilig og kjekt, sier Johannes Gustafsson.

– Hvordan er det du feirer?

– Jeg bytter strømper.