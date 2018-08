Venter store mengder regn

Ifølge Meteorologisk institutt vil det komme et sted mellom 50 og 70 millimeter regn i Rogaland i løpet av fredagen. Stavanger kommune oppfordrer alle til å sørge for at sluker og rister er åpne. De oppfordrer også til å ta en sjekk hos naboer som du vet er bortreist, eller som ikke er i stand til å gjøre jobben.