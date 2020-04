Venter fortsatt 60.000 fra hele verden til Stavanger i sommer

– Foreløpig planlegger vi for at ONS skal arrangeres fra 31. august til 3. september, sier Jon Are Rørtveit, visepresident og kommersiell direktør i ONS.

Men mandag sendte organisasjonen ut informasjon til kundene hvor det går fram at de må ta en avgjørelse innen kort tid på hvorvidt konferansen kan gjennomføres.

Det var Energi24.no som først omtalte e-posten til utstillerne.

Jon Are Rørtveit, ONS Foto: ONS

I informasjonen heter det at ONS kan bli tvunget til å avlyse.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa før helgen at det er usannsynlig med fysiske samlinger på 30-100 personer resten av dette året.

Kan ikke flyttes

Så langt har nær 400 selskaper forhåndsbestilt standplass til årets messe. Prisen på en standplass ligger fra 60.000 kroner og oppover.

Rørtveit opplyser at forhåndssalget til ONS i august allerede overstiger deres tilsvarende arrangement for to år siden.

Da besøkte rundt 60.000 mennesker fra rundt 100 nasjoner konferansen på Tjensvoll i Stavanger.

Mer enn 1000 utstillere hadde rigget seg til i flere haller på messeområdet.

Jon Are Rørtveit sier det er uaktuelt å flytte årets ONS til neste år.

– Det er solgt inn på annonserte datoer, og er et for komplekst arrangement å flytte på.

Dersom det blir avlysning vil neste energimesse bli arrangert i 2022.

ONS har lange tradisjoner i Stavanger, og er nå en av verdens viktigste møteplasser for energibransjen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I informasjonen som gikk ut i går varsler ONS at en avlysning kan innebære at en force majeure-klausul utløses i kontrakten med utstillerne.

«The outbreak of a global pandemic, with its extensive ripple effects on society, undoubtedly constitutes a force majeure event according to the Terms», heter det.

– Betyr dette at dere ikke vil refundere det som utstillerne har forhåndsbetalt?

– Hva som vil skje ved en eventuell avlysning er for tidlig å si noe om. Vi er mest opptatt av hvordan vi kan få gjennomført ONS. Men formelt er vi forpliktet til å forhåndsvarsle om forhold som kan utløse force majeure, sier Rørtveit.

Milliard-arrangement

ONS arrangeres annenhvert år, og genererer i overkant av 100 millioner kroner i omsetning for stiftelsen.

Ifølge Jon Are Rørtveit er ringvirkningene for Stavanger-regionen store, ikke minst for hotell- og restaurantnæringen.

– I 2014 gjorde vi en analyse som viste at konferansen genererer en kontantstrøm på rundt en milliard kroner til regionen. Så det er klart at en eventuell avlysning vil får store negative konsekvenser, sier Jon Are Rørtveit.