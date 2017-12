Ventar fall i bustadprisane

Eigdedomsmeklarane trur at bustadprisane kjem til å gå ned også neste år. Eiendom Norge har tal for dei største byane, og dei viser eit fall i Stavanger på 3 prosent neste år. Prisfallet for heile landet er venta å bli på 1 prosent. Det største fallet er venta i Bergen med 5 prosent, medan prisane i Oslo skal stabilisere seg.