Venstres lederdrama: Stavanger-politiker får nøkkelrolle

Thorbjørnsen er gruppeleder for Venstre i Stavanger bystyre og har lang fartstid i Venstre. Han ble lørdag valgt til å lede arbeidet med å foreslå både ny partileder og nestledere som skal velges neste år, under Venstres landsmøte. Nestleder er Irene Dahl fra Tromsø Venstre.

– Jeg hadde planer om å legge inn årene i januar, men nå får jeg kanskje min tøffeste jobb i partiet så langt i stedet, sier Stavanger-politikeren, som tidligere har gått ut med at han er ferdig som folkevalgt etter høstens valg. Nå er planene derimot endret.

Spekulasjoner om lederstrid

Trine Skei Grande har sagt hun ønsker gjenvalg. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Trine Skei Grande har varslet at hun ønsker gjenvalg som leder, men har også uttalt at hun syns det er bra at det er mange som aspirerer til å ta over.

Stortingspolitiker Guri Melby har overfor flere medier bekreftet at hun syns det er aktuelt å stille som lederkandidat «når den tid kommer».

Abid Raja under landsmøtet. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Det har også vært mange spekulasjoner om parlamentarisk nestleder Abid Raja posisjonerer seg for å bli leder. Han forsøkte å roe spekulasjonene fra landsmøtets talerstol fredag, ved å erklære at Trine er også hans leder.

På spørsmål om han er kandidat til ledervalget neste år, svarte han slik overfor NTB:

– Jeg kommer ikke til å gi svar på noen slike spørsmål. Trine er leder. Jeg står sammen med Trine, partiet står sammen med Trine.

Valg først

Thorbjørnsen forteller at posisjoneringskampen er satt på vent. Nå er det valget som gjelder for partiet, så skal de ta fatt på ledervalget etterpå.

– Trine har åpenbart tatt lederskapet og framstått som en tydelig og god leder på landsmøtet. Det oppleves som ro i rekkene, fortsetter Stavanger-politikeren.

Venstre startet valgåret med 1700 færre medlemmer i ryggen enn ved sist lokalvalg. Det tilsvarer hvert femte medlem.

– Nå handler det utelukkende om å reise oss. Slik at vi ser bedre meningsmålinger. Hele partiet er innforstått med at vi må få lagt bak oss denne uroen.

Når han skal ta fatt på ledervalget til neste år er han opptatt av å føre en åpen og inkluderende prosess.

– Med tanke på de siste ukers uro er det viktig at vi har en ekstremt åpen og inkluderende partiprosess, sier Stavanger-politikeren, som har planer om å reise landet rundt for å snakke med sine partikollegaer.