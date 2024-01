Venstre vil ha sykkelvogner på Jærbanen

Partiet Venstre i Rogaland vil at Jærbanen skal bli utstyrt med spesialvogner, slik at det er enklare å ta med sykkel.

Venstre på Stortinget har stilt spørsmål til samferdselsministeren om dette.

Snart skal alle dei 12 togsetta på Jærbanen oppgraderast og det er ein sjanse til å betra tilhøva for dei som vil ha med sykkel. seier gruppeleiar for Venstre i fylket, Kjartan Alexander Lunde.