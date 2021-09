Venstre over sperregrensa

Venstre fikk 3,4 prosent av stemmene i Rogaland, men nasjonalt fikk partiet en oppslutning på 4,4 prosent. Det viser tallene klokken 00.00. Iselin Nybø, som har sittet som Norges næringsminister i Solbergs regjering, sier hun er svært glad for at Venstre har havnet over sperregrensa.