Vel 300 uten strøm i Sauda og Suldal

315 abonnenter er uten strøm like før klokken ni lørdag morgen i området til nettselskapet Fagne. De aller fleste som er uten strøm, er i Sauda og Suldal i Rogaland. Det er i hovedsak trær som har falt over linjene som er årsak til at folk er uten strøm.