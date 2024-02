Vekter i basketak med kunde på kjøpesenter

Politi måtte rykke ut og bistå en vekter som havnet i basketak med en kunde på M44 kjøpesenter på Bryne. En mann i midten av 20-årene som står bak hendelsen. Han anmeldes for kroppskrenkelse og tyveri av to milkshake, et gulrot kakestykke og fire påskeegg i pakning. Mannen er bortvist fra stedet i 12 timer.