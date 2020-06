Vekket mann som snorket

Politiet rykket ut til Varhaug i Hå ved fire tiden natt til søndag etter at en beboer meldte fra om at en ukjent mann sov på utsiden av naboens hus. Politiet fikk vekket mannen, som snorket høyt, og fikk sendt ham hjem for å sove videre der.