Veien til Lysebotn åpner

Veien mellom Sirdal og Lysebotn i Rogaland åpner i dag klokka 12, etter å ha vært vinterstengt.

Det bekrefter Per Magne Hindersland i Agder fylkeskommune.

– Det har vært en hel del jobb. Mannskap på to fresere og en gravemaskin har holdt på i over to uker for å få veien klar til åpning, sier Hindersland.

Den populære turistvegen over fylkesgrensa til Rogaland er en mye brukt vei om sommeren, men er stengt hver vinter.