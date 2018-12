Veien er åpen for ferdsel

To biler måtte taues bort, etter et trafikkuhell på E39 ved avkjørselen til Stangeland. Vegen er nå åpnet igjen. Begge bilførerne er kjørt til sykehuset, trolig med mindre skader. Det dreier seg om to kvinner i 50- og 60-årene.