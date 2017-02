Henrik Surdal (7). Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Jeg hører at de hakker i stein, og når de sprenger og sånn. Og at de kjører maskinene, sier sju år gamle Henrik Surdal.

Han bor på Tasta i Stavanger, og får merke det omfattende vei- og tunnelprosjektet Ryfast (se faktaboks). Arbeidet har pågått siden 2012. Tunnelen fra Eiganes til Tasta har vært under bygging siden 2014.

Varer til 2019

Det er ikke første gang Ryfast opprører byens befolkning. På Hundvåg mener huseiere at dynamittsalver har lagd sprekker i grunnmurene, sprengningsuhell har slengt steiner inn i folks hager, på Våland er store og gamle trær er hogd ned og stenging av en undergang på Eiganes gjorde at skolebarn kryssa en firefeltsvei fordi gangbrua ikke var på plass.

En hundeeier på Hundvåg hevder dessuten at hunden hans blei så redd av bråket at den begynte å bite seg sjøl.

På Tasta må beboerne nærmest E39 leve med anleggsvirksomheten til et av de største veianlegga i Norge i enda i tre år. Tunnel- og veibygginga pågår periodevis i store deler av døgnet, og nå ber beboerne myndighetene gripe inn.

Mista hage, fikk støv og støy

I Kornblomstveien har huseiere mista hele eller deler av hagene. Anleggsarbeiderne har klokkeslett å forholde seg til, men når unger ved veien ikke får sove, har det gått for langt, mener naboene. De sier arbeidet går på helsa løs, og har kontakta advokat for å få bedra situasjonen.

Eiganestunnelen skal gå fra Stavanger sentrum til Tasta i nord. Nå pågår anleggsarbeidet på Tasta-sida for fullt. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Richard Surdal. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Vi lever i veldig mye støy og støv, sier Richard Surdal.

– Her hadde vi 20 meter med hage, sier Surdal, og peker ut mot et provisorisk tregjerde der det en gang var gressplen.

– Vi håper bare på fred og ro i den perioden dette skal pågå. Det er ikke snakk om bare noen måneder, det er to-tre år, sier en av de andre beboerne, Johnny Knutsen.

– Umulig at det ikke merkes

Venstre-politiker Per A. Torbjørnsen er enig i at det er ille.

– Når en ser på gigantanlegget som skal vare i enda noen år, så tett på mange mennesker, er det problematisk. Og når en hører om Henrik på sju år, som mange netter ikke får sove på grunn av støyen, er dette et stort problem vi må ta enda grundigere fatt i, mener Thorbjørnsen.

Gunnar Eiterjord. Foto: Anders Fehn / NRK

Prosjektleder for Ryfast, Gunnar Eiterjord, har ikke rare trøsten å gi Tasta-beboerne.

– Jeg skjønner at det er ubehagelig å ha anleggsvirksomhet i nærheten av seg. Samtidig er det dessverre slik at det er umulig for oss å gjennomføre et anlegg uten at det merkes for omgivelsene, sier han.