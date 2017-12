Veien åpna igjen ved Heskestad

For kort tid siden blei E39 ved Heskestad åpna for normal trafikk. På grunn av berging av et vogntog har veien vært delvis stengt i flere timer. Vogntoget kjørte av veien litt etter klokka 15, men verken sjåfør eller passasjer fikk alvorlige skader.