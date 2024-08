Veien åpen etter trafikkuhell

Veien er åpen igjen etter et trafikkuhell i Klepp der tre biler var involvert. En bil kjørte i to andre biler bakfra, melder politiet. Fører av den bakerste bilen har vært til sjekk på legevakten med nakkesmerter. Vedkommende blir anmeldt for brudd på Vegtrafikklovens §3 om hensynsfull ferdsel. Ingen andre personer skadd. En av bilene er tauet vekk.