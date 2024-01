Vei delvis stengt over Gullingen

Fv 4702 er stengt ved Moen i Hjelmeland kommune. Det er veien som går over Gullingen i Suldal kommune. Veien er stengt for kjøretøy som er breiere enn 2,5 meter. Årsaken til stengingen er noen stolper er knekt og sperrer deler av veien et par kilometer opp fra Jøsenfjorden, skriver Suldalsposten.