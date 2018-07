Vei blir stengt i turistsesongen

Lyseveien blir stengt store deler av døgnet i uke 33 og 34 på grunn av asfaltering. – Det vil få store negative konsekvenser for dem som driver med turisme, sier dagleg ledar ved Lysebotn Turisthytte, Hilde Trøen til Stavanger Aftenblad. Byggeleder i Statens vegvesen, Fred Jonny Wikøren, sier at han forstår at tidspunktet kan bli et problem.