Totalt 14 prosent av de 685 dødsulykkene i Norge i perioden 2011–2015 skjedde på mørklagte veger, viser tall fra Vegvesenet som NRK har hentet inn.

Belysning kunne trolig reddet flere av disse, men det er for dyrt, ifølge politikerne.

En løsning kan være å se til Danmark og Tyskland. Der bruker de hvit stein i asfalten sånn at veiene blir lysere. Danskene mener dette gjør veiene sikrere når det er mørkt ute.

– Det er det som er poenget. Mørk og fuktig asfalt suger lys, men når du har denne steinen i, lyser det opp, sier Anders Hovland, i det han holder opp en neve hvit småstein.

Anders Hovland, styreleder og medeier i KS Norwegian Edelsplitt i Hellvik, viser fram den hvite steinen. Foto: Erik Waage

Han er styreleder og medeier i KS Norwegian Edelsplitt i Hellvik i Eigersund. Den intense hvitfargen skjærer i øynene på steinbruddet. Selskapet i Hellvik selger 300.000 tonn hvit stein i året, men det aller meste av dette havner i asfalten i Danmark og Tyskland.

– Den vanlige mørke steinen sluker lyset mens denne reflekterer det, forklarer Hovland

– Ikke entydig effekt

Men norske myndigheter er ikke nødvendigvis enig med steinprodusenten. I Norge er det nemlig ingen krav til lyshet på veiene – til tross for at flere titalls personer blir hardt skadd eller drept på mørklagte veger hvert år.

Bettina Sandvin, avdelingsdirektør i byggherreseksjonen i Vegdirektoratet. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

– Det er ikke entydig og klart at lys asfalt gir veldig stor trafikksikkerhetseffekt. Vi har noe forskning som sier det kan ha effekt, men da er det på veier med lav trafikk og med mye blanda trafikk – altså at vi blander biler og myke trafikanter. Og i Norge har vi i større grad prøvd å skille trafikantgruppene, sier Bettina Sandvin, avdelingsdirektør i byggherreseksjonen i Vegdirektoratet.

LES OGSÅ: Her er landets farligste hovedveier

Hvitt i Vestfold

Men noen steder i landet mener de at lys asfalt er bedre for sikkerheten. På Fylkesveiene i Vestfold brukes det hvit stein. Leder for hovedutvalg for samferdsel og areal, Hans Hilding Hønsvall (KrF), er overrasket over at det ikke finnes slike krav andre steder i landet.

Et nytt lass med hvit stein fra steinbruddet i Hellvik skal fraktes fra den lokale havnen til Danmark. Foto: Erik Waage / NRK

– Vi har i lang tid vært ganske bevisste på dette. Lys asfalt gir effekter som er viktige å ta med seg – både av hensyn til trafikksikkerhet, men også fordi det på varme dager bidrar til å gi asfalten bedre levetid, sier han.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) presenterte 5. april regjeringens veiplaner framover. Han har bedt Vegdirektoratet om informasjon om bruk av lys asfalt i Norge.

– Det er en del veier som ikke har belysning i dag, og det om fargen på asfalten kan gjøre det bedre for trafikantene, er et interessant spørsmål. Vi har bedt Vegdirektoratet om en utredning på det, men vi har ikke fått den, derfor har vi heller ikke begynt å konkludere i saken, sier Solvik Olsen.