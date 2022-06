Vegkontrakt for 390 millionar signert

Statens vegvesen signerte i dag kontrakt med Bjelland AS for å byggje den neste etappen av Transportkorridor vest. Prosjektet er firefelts riksveg frå nord for rundkøyringa ved Sola skule og opp til rundkøyringa mellom Tanangervegen og Kontinentalvegen. I tillegg skal der byggjast gang- og sykkelveg, lokalvegar og samlevegar.

Kontrakten er på 391.191.551 kroner. Oppstart er planlagt til hausten.