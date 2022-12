Vegen er opna igjen

Politiet er nå ferdige med sine undersøkingar på ulykkesstaden i Time. Det var tre personar som var involverte i frontkollisjonen, ein er alvorleg skadd, medan dei to andre kom frå det utan skadar. Det var svært glatt på staden der ulykka skjedde og det måtte strøs for å kunna driva bergingsarbeid. Vegen var stengd i om lag to timar, men er nå opna igjen for trafikk.