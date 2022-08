Vegar stengt etter jordras i Sokndal

Det har vore eit jordras på Fylkesveg 44 Bjånesbakken i Sokndal. Vatnet har flomma over vegen og inn i tunnelen mot Helleren. I tillegg har det gått eit mindre jordras på Bjånesbakken. På grunn av fare for fleire jordras, er vegen nå stengt, opplyser Vegtrafikktrafikksentralen til NRK. Fv501 ved Glubo i Sokndal er også stengt av same grunn.