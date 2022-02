Veg sperra ved Hommersåk

Det skjedde fleire trafikkuhell i krysset Hommersåkveien/Eskemyrveien i Hommersåk i Sandnes, like før klokka 07. Både ein lastebil og fleire personbilar var involverte, men politiet melder at køyretøya har hatt låg fart. Klokka 0715 kom det melding om at også ein buss står på tvers i vegbanen der. Trafikken blir nå dirigert via Jødestadvegen.