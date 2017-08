​

Daglig leder Preben Falck i Stavanger turistforening fikk ni timer med sammenhengende regn på tur rundt Bjåsjø i Ryfylkeheiene i sommer. Foto: Berta Bowits, Stavanger turistforening

– Når folk kommer inn våte og kalde, vil de bli varmen igjen, og fyrer i ovnen for å komme til hektene igjen, så det har gått mye ved i sommer, sier daglig leder Preben Falck i Stavanger turistforening.

Det har vært en kliss våt sommer på Vestlandet, og fotturistene som har vandret i Ryfylkeheiene i Rogaland har heller ikke sluppet unna. Er du våt og kald, må klær og utstyr tørkes før turen går videre til neste hytte dagen etter.

– Fire vedkubber igjen

Våte klær må tørkes for å bli klar til turen videre neste dag. Dermed har det gått med mye ved både ved turisthytten Hovatn og de andre hyttene til Stavanger turistforening i Ryfylkeheiene. Foto: Berta Bowitz, Stavanger turistforening

Dette har gjort store innhugg i vedlagrene ved turisthyttene til Stavanger turistforening i Ryfylkeheiene. Til tross for det våte været, har Stavanger turistforening hatt like mange gjester ved sine hytter som forrige sommer. Men forskjellen fra i fjor er at vedlagrene har minket kraftig.

– Jeg var på hytta Vassdalstjørn i begynnelsen av august, og der var det bare fire vedkubber igjen. Og det holder jo ikke lenge i en våt høst, sier Falck.

Da var det bare en løsning som var aktuell. Sist uke ble det bestilt en lastebil full med ved. Ved Blåsjø ventet et helikopter som fløy inn i fjellheimen for å fylle vedlagrene med nye favner med ved.

Helikoptertransport

– Vi er glad for at folk vil gå i fjellet. Det er en del av opplevelsen å ha det litt vondt, for da er det ekstra godt å få varmen igjen – det er sånn det skal være. Men det har medført at vi har måttet fly inn ekstra ved med helikopter til turisthyttene Stranddalen og Vassdalstjørn, sier daglig leder Preben Falck i Stavanger turistforening.

Stavanger turistforening pleier å bruke snøscootere om vintrene for å frakte inn ved til sine hytter. Disse lagrene pleier å holde til neste vinter, men ikke i år.

Flott i fjellet tross regn

Selv på regntunge dager kan det komme gløtt av sol, som gjør fjellturen til en uforglemmelig opplevelse, mener daglig leder Preben Falck i Stavanger turistforening. Foto: Preben Falck, Stavanger turistforening

For det er vel slik at regnet ser veldig mye våtere ut når du sitter inne og ser ut på været, enn når du er ute i elementene. Det har daglig leder i Stavanger turistforening selv fått erfare etter turer i Ryfylkeheiene i sommer.

– Vi hadde en dag med sammenhengende regn i ni timer. Men når det er regntungt, og du får et lite solglimt i en time, så kan det være fantastisk flott. Folk går glipp av mye hvis de bare sitter hjemme og følger med på yr.no, mener Preben Falck.

Men daglig leder i Stavanger turistforening ber folk likevel ta sine forholdsregler og følge med på værmeldingene, og ha meg seg godt nok utstyr som holder i all slags vær.