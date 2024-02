Vassrøyr på 350 meter kan vera farleg for skipstrafikken

Det 350 meter lange vassrøyret som forsvann, då ein katamaran gjekk ned vest av Karmøy, seint i går kveld er ennå ikkje funne. Det kan utgjera ein stor fare for skipstrafikken dersom det ennå flyt i overflata, seier trafikksentralsjef Tormod Våga. Mannskap leita etter røyret fram til klokka fem i dag tidleg. Det er også ein sjanse for at røyret har gått til botnars og ikkje utgjer noko problem for skip, seier Våga.