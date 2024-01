Vasslekkasje stoppar operasjonar på SUS

I natt oppstod det ein vasslekkasje over sentraloperasjon (SOP) i Sydbygget på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Det fører til at nokre pasientar kan få utsett operasjonen sin i dag, melder sjukehuset på sine nettsider (ekstern lenkje).

Lekkasjen oppstod frå eit kjølerøyr som hadde fryst og sprokke. Då vatnet tinte oppstod det lekkasje.

Lekkasjen er stoppa. Og sjukehuset har fått hjelp av Brannvesenet til å handtera vassmengdene. Men vatnet påverkar straumanlegget i bygget, og har øydelagd noko utstyr.

Det har ført til at halvparten av operasjonsstovene førebels ikkje kan brukast. Det er uvisst når dei kan takast i bruk igjen.

– All augeblikkeleg hjelp går som normalt, men nokre pasientar med planlagde operasjonar kan dessverre oppleva å få den utsett. Me jobbar med å få fleire operasjonsstover i drift, slik at me kan gjennomføra så mange planlagde operasjonar som mogleg. Pasientane som får operasjonen sin utsett, vil få beskjed om dette, seier klinikksjef ved SUS, Geir Lende.