Vassbakks tidligere psykolog kjente på dødsfrykt

– Jeg trodde jeg kom til å dø, jeg tenkte at dette er slutten.

Det fortalte Jorunn Øpsen i ankesaken i Gulating lagmannsrett mot Johny Vassbakk i dag. Øpsen var i 1990 Vassbakks psykolog, og et halvt år etter at behandlingen var avsluttet, oppsøkte han henne i hennes leilighet i Haugesund.

Øpsen fortalte at Vassbakk sa han ville ha sex med henne, men at hun avviste ham. Hun ga ham et glass vann, og ba ham om å gå. Vassbakk gikk på do og deretter inn på soverommet hennes. Der begynte han å onanere før han angrep henne. Hun slo ham i ansiktet, men han reagerte ikke.

– Han fikk et stivt blikk, og jeg fikk ikke kontakt med han. Plutselig kjente jeg at en snor strammet rundt halsen. Jeg tror jeg forsvant, men er ikke sikker.

Snoren røk, og Vassbakk rømte fra stedet.

Vassbakk er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i mai 1995, men anket dommen på 17 års fengsel.

I uken etter drapet på Birgitte Tengs tipset Øpsen om Vassbakk.

– Han er i stand til å miste kontrollen fullstendig og begå alvorlige hendelser, forklarte Øpsen i retten i dag.

– Som drap i affekt, spør aktor Thale Thomseth.

– Ja, det var derfor jeg tipset politiet. Basert på min erfaring og hans handlinger.