Vassbakk skal ha kommet med trusler

Under innledningsforedraget sitt kunne statsadvokat Thale Thomseth opplyse at Johny Vassbakk skal ha kommet med trusler mot en fengselsbetjent. Påtaleunnlatelsen vil bli rettskraftig om to dager, sa hun videre. Påtaleunnlatelse betyr at man ikke tar ut tiltale mot det som i utgangspunktet er en straffbar handling.