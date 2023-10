I eller i nærleiken av eit blodig handavtrykk på Birgitte Tengs' strømpebukse, fann DNA-ekspertar i Nederland nyleg spor etter fleire menn. Mellom anna eit som truleg er frå Vassbakk.

Vassbakk sin forsvarer, advokat Stian Kristensen, meiner funna viser at det går an å finne fleire DNA-spor på andre plagg Birgitte hadde på seg drapsnatta i mai 1995.

– Det er klart at det kan bli gjort DNA-funn på resten av kleda òg.

Stian Kristensen meiner påtalemakta burde ha gjort ein rekonstruksjon av hendingsgangen av drapet på og ved Gamle Sundvegen for å sjå kvar drapsmannen kan ha avsett DNA-spor.

Advokat Stian Kristensen (til venstre) og advokat Stian Bråstein er Johny Vassbakk sine forsvararar. Foto: Ali Akhtar / NRK

– Då vi kan vi sjå kvar det er forventa at ein gjerningsperson har tatt, halde, rive og slept. Vi leitar etter usynlege spor, og då må vi vite kvar vi skal leite, seier Kristensen.

Nektar for drapet

Johny Vassbakk har i den pågåande ankesaka i Gulating lagmannsrett stått ved at han er uskuldig i drapet. Det er også årsaka til at forsvararane hans meiner at fleire av Birgitte Tengs sine klede må bli testa for DNA.

– Vassbakk har heile vegen bede oss om å stå på for å få gjort nye undersøkingar og forsøk i eit håp om finne spor som gjerningsmannen kan ha etterlate seg, seier Kristensen.

Ein rekonstruksjon med vidare DNA-undersøkingar har påtalemakta ikkje gått med på å gjennomføre.

– Vi registrerer at påtalemakta ikkje vil gjere eit slikt forsøk, men meiner framleis at det er eit potensial her for å opplyse saka betre, seier Kristensen.

Johny Vassbakk nektar framleis straffskuld og har ifølgje forsvararane vore ein pådrivar for å få gjort nye DNA-undersøkingar for å bevise uskulda si. Foto: Privat

Samtidig har påtalemakta allereie to DNA-spor som peikar mot Johny Vassbakk. Det første kom i 2019 og vart funne på eit utklipp frå Birgitte si strømpebukse, fire centimeter frå linninga på venstre lår.

Dette utklippet vart gjort i 1996 og låg i eit fryseskap i over 20 år før det vart sendt til nye analysar i 2017. Her passar 29 av 31 markørar Johny Vassbakk og farsslekta hans.

Ein mutasjon i ein av markørane avviser samtidig far og dei to brørne til Vassbakk. Dette DNA-funnet er påtalemakta sitt kronbevis mot Vassbakk.

Det andre vart gjort i år, og då vart det gjort nye utklipp av strømpebuksa. Undersøkingane vart leidde av Arnoud Kal ved Netherlands Forensic Institute (NFI).

Her er det funne tolv DNA-markørar som samsvarer med Vassbakk si farsslekt, inkludert mutasjonen som avviser faren og brørne. Dette funnet har likevel avgrensa bevisverdi fordi den påviste mengda DNA er så liten.

Aktor Thale Thomseth ønskjer ikkje å stille til intervju før dei avsluttande prosedyrane måndag og tysdag neste veke. I ein e-post har NRK fått følgjande svar på spørsmåla våre:

– Bevisføringa er gjennomført, og vår vurdering vil bli presentert for retten neste veke.

Aktor Thale Thomseth seier deira vurdering vil vart presentert under prosedyren. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Kan finne spor i andre klesplagg

Det nyoppretta Rettsgenetisk institutt ved Universitetet i Tromsø skal frå 2024 skal gjere DNA-prøver og andre rettsgenetiske analysar for norsk politi.

Førsteamanuensis og leier Thomas Berg understrekar at han uttaler seg på generell basis, men seier at det er mogleg å finne DNA også på andre plagg, sjølv om det gått lang tid.

– Det er vanskeleg å uttale seg konkret i denne saka, men det er mogleg å finne DNA på alle typar klede. Det er i utgangspunktet ikkje mindre sannsynleg å finne DNA på andre plagg enn ei strømpebukse, seier Berg.

Thomas Berg er leiar av Rettsgenetisk institutt ved Universitetet i Tromsø. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

For å avgrense søket meiner Berg det vil vere naturleg å leite på stader der det kan vere avsett biologiske spor.

– Sjansane for å finne biologiske spor er størst viss ein avset sæd og spytt, men ein avset også DNA ved å ta i ting. Særleg viss ein tek veldig hardt i ein ting, så aukar sjansane for å avsetje spor.

Åstadundersøkingane viser at Birgitte Tengs vart slept 44 meter, og drapsmannen må derfor ha teke hardt i kleda hennar.

Kan be om nye DNA-undersøkingar

Etter seks veker med bevisføring skal altså påtalemakta og forsvararane halde sluttprosedyrane sine måndag og tysdag neste veke. Dom i saka kjem tysdag 5. desember.

Men dersom dommarane i Gulatings lagmannsrett er på linje med forsvararane, kan dei i teorien be om at det blir gjort nye DNA-undersøkingar av andre klede Birgitte hadde på seg natta ho vart drepen.

– Retten har eit sjølvstendig ansvar for at saka er tilstrekkeleg opplyst, så viss domstolen tenkjer at det er behov for nye DNA-undersøkingar, kan domstolen ta det opp, seier Stian Kristensen.