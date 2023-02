Vassbakk får tilsyn av lege

Johny Vassbakk får nå tilsyn av lege etter å ha falt om i retten. Etter det vil det bli gitt ny beskjed om hva som skjer videre.

– Men domsavsigelsen vil fortsette, vi har flere alternativer, sier Vikse.

Et alternativ kan være at Vassbakk kan følge domsavsigelsen fra et bakrom, dersom han er i stand til det.