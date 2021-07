Varslet selv politiet

En bilfører meldte seg for politiet klokken 10.45 tirsdag formiddag etter at han hadde kjørt ut av Arabergvegen i Sola, og tatt med seg et vegskilt og et gjerde. Bilføreren slapp uskadd fra utforkjøringen. Politiet vet ennå ikke hva som er årsaken, og en patrulje har dratt ut.