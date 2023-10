Varsler overskudd på lam

Nortura planlegger å legge 6000 lam på fryselager, skriver Øyposten.

Tidligere denne varslet foretaket at etterspørselen på lam går ned, og at de melder om et overskudd på 6000 lam som er planlagt lagt på reguleringslager.

Ubalansen er samtidig større i tilbud og etterspørsel for for storfe. Tidligere i høst ble prisen for storfeslakt satt ned med fire kroner per kilo, mens omsetningsavgiften økte med en krone per kilo.