Varsler oppkjøpsraid

IKM-gründer Ståle Kyllingstad har sammen med selskapet Hunter Group lagt planer for et oppkjøpsraid av oljeserviceselskaper, skriver Dagens Næringsliv. Målet er å bygge opp et konsern med inntil tre virksomhetsområder, der hvert av områdene bør ha en omsetning på en milliard kroner innen tre til fem år.