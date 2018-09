Varsler flomfare

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut varsel om oransje nivå, flomfare og store mengder regn det neste døgnet sør i Rogaland. – Sørg for at vannet blir ledet bort fra boligen din og at takrenner og avløp er renset for løv og skitt, skriver kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring i en pressemelding.