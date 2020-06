Varsler færre ansatte i Equinor

Konsernsjef Eldar Sætre varslet i et videomøte med de ansatte i går at Equinor behøver færre ansatte i framtiden. Lave råvarepriser og pressede marginer er årsaken til at de ansatte igjen forberedes på nedbemanninger, ifølge Dagens Næringsliv.