Varslar at investeringar blir utsette

Fylkesordførar Marianne Chesak varslar at fylkeskommunen kan utsetje investeringsprosjekt, fordi entreprenørane aukar prisane. Ho nemner at veg- og kollektivprosjekta finansiert av bompengar på Nord-Jæren kjem til å bli dyrare enn rekna med, og at det same skjer med opprusting av dei vidaregåande skulane.