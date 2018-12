Varsla ikkje pårørande om dødsfall

Karmøy får nye rutinar for å registrere pårørande til personar kommunen har omsorg for, skriv Haugesunds Avis. Bakgrunnen er eit dødsfall pårørande ikkje fekk vite om. Kommunen skal snakke med alle 2800 dei har ansvaret for, og datasystemet er endra.