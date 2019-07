Varme skaper trøbbel for ferja

Det var varmen som førte til at ferja «Finnøy» i Høgsfjordsambandet blei innstilt i dag tidleg. Regionsjef ferje i Norled, Gaute Gangenes, seier at alarmen for elektronikken gjekk om bord og ferja måtte kjølast ned. Det er stor trafikk i sambandet.