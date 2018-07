– Ordene er ikke så mange i dag. Vi er fulle av sorg, sa Gaute Rasmussen, sokneprest i Varhaug kyrkje, da NRK traff ham mandag kveld.

Etter at 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død på Varhaug natt til mandag, var det fra klokka 19 mandag åpen kirke i jærbygda med 3000 innbyggere.

Politiet etterforsker saken som et drap, men har foreløpig ingen mistenkte.

– For det første er det fryktelig at en våre egne unge jenter er funnet død. Så stiller vi oss mange spørsmål: Hvorfor, og hva har skjedd? Dette jobber politiet med å finne ut, men det har gått som en sjokkbølge gjennom hele Varhaug-bygda, sier soknepresten.

Gaute Rasmussen, sokneprest i Varhaug kyrkje. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Godt over 100 møtte opp i kirka, ifølge NTB. Blant andre skolekamerater og lærere.

– Ryktene kan gå

Politiet var også være til stede i kirken.

– Vi ønsker at politiet skal komme med fakta. Hva har skjedd? For når vi ikke vet hva som har skjedd og har mange spørsmål, har ryktene lett for å gå, og ryktene kan fantasere i det utroligste, derfor ønsker vi at politiet kan være her og fortelle det de vet, sa Rasmussen i forkant.

Presten var sammen med de pårørende mandag.

– De ønsker første og fremst å takke dem som var med å lette i natt, og så ønsker de å takke politiet for flott og profesjonelt arbeid, og så ønsker de å takke kriseteamet her i Hå.

Leder for kriseteamet og rådmann i Hå kommune, Anne Berit Berge Ims, mener det er viktig å gi folk anledning til å møtes i sorgen.

– Vi har invitert til et sted hvor folk kan møtes. Vi mennesker sørger på ulike måter, sa hun.