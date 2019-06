Varhaug-drapet: Faren til 18-åringen dømt for å unndra bevis

Under rettssaken mot sønnen ble det kjent at faren var tiltalt etter straffelovens paragraf 160, første ledd, som blant annet handler om bevispåvirkning.

Det var på Varhaug i fjor sommer at 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet drept, kun 100 meter unna hjemmet sitt.

I dag kom dommen mot faren. Retten kom frem til at passende straff er 30 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Bakgrunnen for saken er at faren skal ha tørket blod av skaftet på hammeren, som ble brukt til å drepe Sunniva Ødegård med. Etter på la han hammeren i en skuff, kastet kluten i en container på jobb, og droppet å fortelle politiet om det.

Straffelovens § 160 Ekspandér faktaboks Paragraf 160 handler om bevispåvirkning og unndragning fra strafforfølgning:

«Den som motarbeider en offentlig undersøkelse av et lovbrudd ved å bidra til at gjenstander som kan ha betydning som bevis tilintetgjøres, fjernes, ødelegges, endres, plantes eller fabrikkeres, eller på annen måte utsletter sporene etter handlingen, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år».

Vasket 18-åringens klær

Etter dette skal han og sønnen ha spylt blod av en bukse, plassert den sammen med en T-skjorte og boksershorts i vaskemaskinen.

I dommen står det at retten er kommet til at tiltalte er skyldig i henhold til tiltale, men at tiltalen gir inntrykk av at 44-åringens handlinger er mer alvorlige enn det er bevismessig dekning for.

Videre poengteres det at saken er spesiell, og at det foreligger flere formildende omstendigheter.

Inger Marie Sunde er forsvarer til 44-åringen. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

«Det må få stor betydning for straffen at tiltalte samme dag som de straffbare handlingene fant sted, bidro til at sønnen ble overlevert til politiet for avhør, og selv ga forklaring i saken», heter det i dommen.

Vurderer anke

I rettssaken mot mannen i Jæren tingrett i forrige uke erkjente han de faktiske omstendighetene domfellelsen bygger på, men erkjente ikke straffskyld.

44-åringens forsvarer, Inger Marie Sunde uttrykket seg sterkt kritisk under rettssaken, og krevde full frifinnelse for sin klient.

– Vi er veldig skuffet og overrasket over dommen. Vi er helt uenig den. Nå vil vi bruke noen dager til å beslutte om vi skal anke dommen, sier Sunde til NRK.