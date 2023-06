Varetektsfengslet i to uker

En 37 år gammel mann er varetektsfengslet i to uker, siktet for forsøk på mordbrann i en bolig i Tananger i Sola forrige uke. 37-åringen skal ha tent på et søppelspann med papiravfall som stod utenfor boligen. Dette er fanget opp av naboens videoovervåking. Ingen ble skadet i brannen, og beboere skal selv ha brukt brannslukkingsapparat før brannvesenet kom til stedet.