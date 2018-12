Varetektsfengslet i åtte nye uker

18-åringen som er siktet for drapet på Sunniva Ødegård, på Varhaug i juli, er varetektsfengslet i åtte nye uker. Retten mener blant annet at det er en «nærliggende og alvorlig fare» for at 18-åringen vil begå nye voldslovbrudd om han løslates.